Швейцарская «дочка» «Газпрома» потратила 880 тысяч долларов на лоббистов в США

Швейцарская «дочка» «Газпрома» — компания Nord Stream 2 потратила не менее 880 тысяч долларов на лоббирование своих интересов в США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на раскрытые данные о лоббистской деятельности американского сената.

В частности, компания Capitol Counsel получила 150 тысяч долларов, Hawksbill Group — 80 тысяч и Roberti Global — 650 тысяч.

Речь идет о тратах за июль-сентябрь 2017 года, когда еще не вступил в силу новый закон о санкциях против РФ. Подписанный в августе закон расширяет санкции против России с 2018 года и может поставить под удар «Северный поток 2».

Nord Stream 2 занимается планированием строительства этого газопровода.