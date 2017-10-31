31 октября 2017, 11:35
Глава московского штаба Навального вновь задержан
Московская полиция задержала сегодня Николая Ляскина — руководителя столичного штаба Алексея Навального. Об этом Ляскин сообщил в твиттере.
Полиция и человек в штатском заблокировали мою машину, требуют , чтобы я проехал в ОВД Косино-Ухтомского р-на. Это видимо вместо повестки pic.twitter.com/Ie91sc33Eg— Николай Ляскин (@nlyaskin) 31 октября 2017 г.
По словам активиста, полицейские остановили его машину около дома и заставили поехать в ОВД. Ляскин добавил, что на него собираются составить административный протокол. По какой статье, не сообщается.
На днях Ляскина уже задерживали. Тогда его выпустили из полиции без составления протокола.
Просто продержали в ОВД 3 часа. https://t.co/LaX6FfrEVA— Николай Ляскин (@nlyaskin) 29 октября 2017 г.
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