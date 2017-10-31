Глава московского штаба Навального вновь задержан

Московская полиция задержала сегодня Николая Ляскина — руководителя столичного штаба Алексея Навального. Об этом Ляскин сообщил в твиттере.

Полиция и человек в штатском заблокировали мою машину, требуют , чтобы я проехал в ОВД Косино-Ухтомского р-на. Это видимо вместо повестки pic.twitter.com/Ie91sc33Eg — Николай Ляскин (@nlyaskin) 31 октября 2017 г.

По словам активиста, полицейские остановили его машину около дома и заставили поехать в ОВД. Ляскин добавил, что на него собираются составить административный протокол. По какой статье, не сообщается.

На днях Ляскина уже задерживали. Тогда его выпустили из полиции без составления протокола.