Газпромбанк купил 19% акций «Мегафона»

Шведская телекоммуникационная компания Telia продала пакета акций «Мегафона» Газпромбанку.

В заявлении на сайте компании сказано, что речь идет о 19% акций, каждая по цене 514 рублей. Общая сумма сделки составляет 60,4 млрд рублей (8,6 млрд шведских крон).

Гендиректор Telia Йохан Деннелинд отметил, что стратегия компании направлена на то, чтобы сосредоточить свое внимание на странах Северной Европы и Балтии.

«Компания Telia является одним из основателей "МегаФона", и мы с самого начала активно способствовали его успеху в становлении мобильным и цифровым лидером. Размещения на рынке 6,2% акций компании и продажа доли Газпромбанку позволит Telia избавиться от участия в "Мегафоне" и сосредоточиться на рынках Северной Европы и Балтии», — заявил он.

В сообщении компании подчеркивается, что санкции ЕС и США затрагивают Газпромбанк. Однако в случае продажи доли акций «Мегафона» запрет применяться не может, так как не предполагает финансирования или торговли акциями и ценными бумагами, выпущенными Газпромом.