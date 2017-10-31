РФС заплатит 1 млн долларов за приезд Месси на открытие «Лужников»

Сборная Аргентины за участие в матче с Россией на реконструированном стадионе «Лужники» получит около 1 млн долларов, заявил РБК лицензированный ФИФА аргентинский матч-агент Гильермо Тофони и подтвердили другие источники.

«Обычно Аргентина просит 2 млн долларов за игру, однако для России цена была меньше, так как все национальные сборные команды счастливы потренироваться в стране, где проводится чемпионат мира», — сообщил Тофони.

«Понятно, что если бы не ЧМ, Бразилия, Аргентина, Испания и другие просили бы больше денег, но перед ЧМ это больше для подготовки», — добавил он.

В заявке на товарищеский матч с Россией оказались все звезды аргентинской сборной, включая самого именитого игрока Лионеля Месси, а также Серхио Агуэро, Пауло Диабалу и других.

Генсек Российского футбольного союза Александр Алаев заявил «Спорт-Экспрессу», что расходы по организации матча взял на себя давний партнер РФС компания TeleSport. Конкретную сумму гонорара аргентинской сборной он не назвал.

Матч Россия — Аргентина пройдет 11 ноября, начало в 16:00 мск.