Минфин пообещал удивить положительными изменениями в экономике

Заместитель министра финансов Владимир Колычев на ежегодной конференции S&P Global Ratings «Экономика и банковский сектор России» заявил, что Россия в ближайшие пару лет может удивить международные рейтинговые агентства положительными изменениями в экономике. Об этом сообщает RNS.

«Очень много пространства у нас для того, чтобы удивить рейтинговые агентства в положительную сторону в ближайший год, пару лет», — сказал он.

Колычев подчеркнул, что причин для удерживания рейтинга РФ ниже инвестиционного уровня будет все меньше и меньше.

1 апреля рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг России в национальной и иностранной валютах на инвестиционном уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.

22 сентября Fitch улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента России в иностранной и национальной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» дсо стабильного до позитивного.