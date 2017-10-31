В Москве повысили пенсии и пособия

Власти Москвы утвердили повышение минимального размера пенсий и льгот в столице, говорится на сайте городского правительства.

С 1 января 2018 года минимальная пенсия москвичей будет увеличена с 14,5 тысяч до 17,5 тысяч рублей. Повышение затронет почти 1,4 млн москвичей.

Кроме этого значительно будут увеличены социальные выплаты семьям с детьми, в особенности малообеспеченным.

«Например, размер ежемесячного пособия на ребенка с 1 января составит от 4 тысяч до 15 тысяч рублей. В зависимости от возраста и категории детей оно увеличится в 2-6,25 раза», — сообщает пресс-служба.