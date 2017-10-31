Новый сезон «Карточного домика» с Кевином Спейси станет последним

Сериал «Карточный домик», главную роль в котором играет Кевин Спейси, завершится в 2018 году, после выхода шестого сезона. Такое решение, как пишет The Hollywood Reporter, приняла студия Netflix, которая снимает сериал.

Сейчас идет съемки последнего сезона. В нем будет 13 серий. Дата премьеры пока неизвестна.

Ранее актер Энтони Рэпп заявил, что Спейси домогался его в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет, а Спейси — 26.

30 октября Спейси принес извинения актеру, заявив при этом, что не помнит об этой истории.

«Я в ужасе от этой истории. Я правда не помню этой встречи, ведь это, вероятно, было более 30 лет назад. Но если я вел себя так, как он описывает, то я приношу ему искренние извинения за свое неподобающее пьяное поведение», — сообщил Спейси в официальном заявлении.

Также Спейси признался, что он гей.