Международная академия лишила Кевина Спейси премии «Эмми»

Международная академия телевизионных искусств и наук объявила, что «в свете последних событий» отказывается от намерения отметить актера Кевина Спейси присужденной ему наградой «Эмми».

Ее должны были вручить двукратному обладателю Оскара в Нью–Йорке в ноябре. Однако после обвинений в домогательстве актера Энтони Реппа Спейси не получит присужденную ему премию.

Репп заявил, что когда ему было 14 лет, пьяный Кевин Спейси домогался его. Спейси заявил, что не помнит этого, однако извинился. Актер также объявил, что «будет жить как открытый гей».

Вслед за этим студия Netflix объявила, что сериал «Карточный домик», главную роль в котором играл Кевин Спейси, будет закрыт после выхода шестого сезона в 2018 году.