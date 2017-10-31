При покушении на Адама Осмаева под Киевом убита его жена

Под Киевом совершено покушение на двух выходцев из Чечни, участников антитеррористической операции. Адам Осмаев получил ранение, его жена Амина Окуева убита. Об этом сообщает ТАСС.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что автомобиль Осмаева был обстрелян у села Глеваха Киевской области на железнодорожном переезде. На месте убийства работает руководство Национальной гвардии Украины, в Киевской области и соседних регионах объявлен план-перехват «Сирена».

1 июля Адама Осмаева уже пытались убить в Киеве. Наемного убийцу застрелила жена Осмаева, у которой при себе оказалось оружие. Следствие усмотрело в преступлении российский след.

Адам Осмаев успел рассказать подробности случившегося и обвинить в покушении российские спецслужбы.

Напомним, Осмаев был осужден за организацию теракта против президента России Владимира Путина и провел в СИЗО два года и девять месяцев, после чего был отпущен на свободу. Отмечалось, что прокуратура Украины исключила статьи о терроризме из обвинительного приговора Осмаева. В 2014 году Осмаев обжаловал в ЕСПЧ решение о своей экстрадиции; постановление об экстрадиции Генпрокуратура Украины отменила в августе 2014 года. В феврале 2015 года Осмаев возглавил «батальон имени Джохара Дудаева», воюющий на стороне украинских военных в зоне АТО.

В марте 2015 года источник в ФСБ России назвал Осмаева главным подозреваемым в организации убийства политика Бориса Немцова.