Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
31 октября 2017, вторник, 08:27
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Колесо махинаций
Дмитрия Романченко Верховный Суд РФ восстановил в должности прокурора Владивостока
В «Европейском» продолжаются перебои с ЖКУ — жители нескольких домов остались без воды
Ситцевые мозаики наших рукодельниц
Забвению не подлежит
Тюменские полицейские изъяли крупную партию контрафактного алкоголя (ВИДЕО)
Прокуратура Магаданской области предупреждает о телефонных мошенниках - «прокурорах»
Тайный ход из Маньчжурии в СССР станет объектом «красного туризма»
В Хабаровске продолжается строительство Центра спортивной подготовки
#Общество
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
31 октября 2017, 08:12
Киев Покушение убийство Украина

При покушении на Адама Осмаева под Киевом убита его жена

Амина Окуева
Амина Окуева

Под Киевом совершено покушение на двух выходцев из Чечни, участников антитеррористической операции. Адам Осмаев получил ранение, его жена Амина Окуева убита. Об этом сообщает ТАСС.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что автомобиль Осмаева был обстрелян у села Глеваха Киевской области на железнодорожном переезде. На месте убийства работает руководство Национальной гвардии Украины, в Киевской области и соседних регионах объявлен план-перехват «Сирена».

1 июля Адама Осмаева уже пытались убить в Киеве. Наемного убийцу застрелила жена Осмаева, у которой при себе оказалось оружие. Следствие усмотрело в преступлении российский след.

Адам Осмаев успел рассказать подробности случившегося и обвинить в покушении российские спецслужбы.

Напомним, Осмаев был осужден за организацию теракта против президента России Владимира Путина и провел в СИЗО два года и девять месяцев, после чего был отпущен на свободу. Отмечалось, что прокуратура Украины исключила статьи о терроризме из обвинительного приговора Осмаева. В 2014 году Осмаев обжаловал в ЕСПЧ решение о своей экстрадиции; постановление об экстрадиции Генпрокуратура Украины отменила в августе 2014 года. В феврале 2015 года Осмаев возглавил «батальон имени Джохара Дудаева», воюющий на стороне украинских военных в зоне АТО.

В марте 2015 года источник в ФСБ России назвал Осмаева главным подозреваемым в организации убийства политика Бориса Немцова.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Амина Окуева
При покушении на Адама Осмаева убита его жена
Пешеходы
В России вырос штраф за отказ пропустить пешехода‍
Пол Манафорт
Экс-главу штаба Трампа обвинили в помощи Януковичу
Карлес Пучдемон
Лидеров Каталонии обвинили в мятеже
Путин возлагает цветы к «Стене скорби»
Путин открыл в Москве «Стену скорби»
Архив новостей

Самое читаемое

Владимир Путин на заседании СПЧ
Путин рассказал о сборе биоматериала россиян
Никита Белых
Версия защиты Белых показалась Путину странной
В.Путин на церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности
Церемония предупреждения
Установка памятника Михаилу Калашникову
Калаш не украден у Шмайсера. Там все куда смешней
Могила Мишки Япончика
Мемория. Мишка Япончик
08:27 Экс-главу штаба Трампа отправили под домашний арест
08:20 Путин подписал закон об увеличении штрафа за отказ пропустить пешехода‍
08:12 При покушении на Адама Осмаева под Киевом убита его жена
30.10 21:19 «Победа» решила отстоять международные рейсы в суде
30.10 20:42 Голодец призвала вникнуть в язык рэп-баттлов

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Алехин
Александр Алехин
31 октября 1892 года родился Александр Алехин, непобежденный чемпион мира по шахматам.
30.10 20:15 Путин открыл в Москве «Стену скорби»
30.10 19:33 В Норвегии подросток из РФ сел в тюрьму за изготовление бомбы
30.10 19:20 Путин объяснил необходимость конкуренции на выборах
30.10 18:50 Пучдемон мог уехать в Бельгию
30.10 18:28 Захватчик армянского детсада оставил в заложниках ребенка
30.10 18:18 Путин рассказал о сборе биоматериала россиян
30.10 17:49 Версия защиты Белых о получении денег от бизнесмена показалась Путину странной
30.10 17:32 Экс-главу штаба Трампа обвинили в помощи Януковичу
30.10 17:11 Рабочие термиты для линьки возвращаются в родное гнездо
30.10 16:57 Путин прокомментировал нападение на Татьяну Фельгенгауэр
30.10 16:32 Путин счел необходимой совместную работу правозащитников и властей
30.10 16:09 Уголовное дело против Джабраилова поступило в суд
30.10 15:57 Манафорт сдался ФБР по делу о вмешательстве в выборы президента США
30.10 15:45 Медведев утвердил новые правила проезда круговых перекрестков
30.10 15:37 Нефть Brent обновила двухлетний максимум
30.10 15:34 Лидеров Каталонии обвинили в мятеже
30.10 15:16 Суд вернул журналисту Плющеву иск к ФСБ из-за отсутствия нарушений
30.10 14:53 Древняя ДНК подтвердила африканское происхождение гуанчей
30.10 14:47 Суд предъявил обвинение школьнику-стрелку из Ивантеевки
30.10 14:40 Первый канал рассказал о задачах нового проекта Летучей
30.10 14:30 В Мурманской области ребенок нашел на улице боеприпасы
30.10 13:54 Собянин признал программу «Моя улица» законченной
30.10 13:47 Минтранс приостановил сертификат эксплуатанта «Вим-Авиа»
30.10 13:37 Кремль ответил на заявление Гордон об участии в выборах
30.10 13:14 МВД проверит сотрудников санированных банков на причастность к хищению активов
30.10 13:11 Москва попала в зону рекордно низкого атмосферного давления
30.10 12:49 Госдума рассмотрит законопроект о посмертном донорстве
30.10 12:34 Суд отклонил очередную апелляцию Siemens по поводу турбин
30.10 12:31 В Индии найден скелет ихтиозавра возрастом более 150 миллионов лет
30.10 12:15 СМИ узнали о переходе Елены Летучей на Первый канал
30.10 12:05 Источник в Совфеде рассказал о создании поста для Турчака
30.10 12:04 Екатерина Гордон решила баллотироваться на пост президента РФ
30.10 11:35 «Матильда» вновь уступила первенство по сборам в кино
30.10 11:14 Американцы усыпили молодого тигра из России
30.10 11:11 Путин перечислил приоритетные направления российской медицины
30.10 10:57 Штаб Собчак рассмотрел три варианта выдвижения
30.10 10:40 Переговоры о покупке российского Forbes начали представители ИД Родионова
30.10 10:38 Найдена астролябия с кораблей Васко да Гама
30.10 10:18 СМИ анонсировали разработку российской орбитальной АЭС
30.10 10:17 РКН разрешил получать посылки без указания паспортных данных
30.10 10:06 Управляющим компаниям запретят сбор средств за услуги ЖКХ‍
30.10 09:44 Минобрнауки научит школьников бороться с троллингом
30.10 09:32 СМИ узнали о сокращении российского присутствия в Сирии
30.10 09:31 Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
30.10 09:24 За поддержку ДНР и ЛНР высказались менее половины опрошенных россиян
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.