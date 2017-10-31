В ЦБ рассказали о добровольном возврате бонусов бывшим руководством «Открытия»

Некоторые бывшие менеджеры банка «Открытие» добровольно вернули бонусы, начисленные им незадолго до санации кредитной организации. Об этом РБК рассказал зампред Центрального банка Василий Поздышев.

«Я знаю, что есть случаи, когда бонусы возвращали», — заявил он.

Как отметил замруководителя ЦБ, «сначала мы идем путем вежливым».

На прошлой неделе источники сообщили, что ЦБ предложил бывшим топ-менеджерам «Открытия» добровольно вернуть премии за 2017 год.

«Вопрос о судебном взыскании будет рассматриваться по результатам добровольного возмещения», — сообщили тогда в пресс-службе «Открытия».

ЦБ начал санации банка в конце августа. Позже стало известно, что к «Открытию» присоединят еще один проблемный банк — Бинбанк.

В октябре Поздышев сообщил, что расходы на докапитализацию обоих банков могут составить 800-820 млрд рублей.