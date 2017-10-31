Песков рассказал об источнике данных Путина о сборе биоматериала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства получил данные о сборе биологического материала россиян от спецслужб, сообщает ТАСС.

Напомним, накануне Путин заявил, что неизвестные силы собирают биологический материал российских граждан, причем делают это целенаправленно и профессионально.

Песков заявил: Эта информация [поступает] по линии специальных служб Российской Федерации, действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность – представители неправительственных организаций и других органов».

По словам представителя Кремля, «такие случаи были зафиксированы, и у специальных служб, естественно, у президента эта информация имеется».