Самолет из России экстренно приземлился в Одессе из-за бесхозной сумки

Самолет турецкой авиакомпании, вылетевший из Домодедово в Турцию, совершил вынужденную посадку в Одессе из-за обнаружения бесхозной сумки на борту. Об этом сообщил в фейсбуке советник главы Нацполиции Украины Руслан Форостяк.

По его словам, один из пассажиров аэробуса А320 долго находился в туалете. После него в кабинке нашли подозрительную сумку.

Экипаж решил сесть в ближайшем аэропорту и приземлился в Одессе. Самолет обследуют кинологи.

Как позднее сообщил «Интерфакс», взрывных устройств на борту самолета найдено не было. Рейс авиакомпании Pegasus Airlines вылетел из Одессы в Стамбул.