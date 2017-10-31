31 октября 2017, 20:11
Самолет из России экстренно приземлился в Одессе из-за бесхозной сумки
Самолет турецкой авиакомпании, вылетевший из Домодедово в Турцию, совершил вынужденную посадку в Одессе из-за обнаружения бесхозной сумки на борту. Об этом сообщил в фейсбуке советник главы Нацполиции Украины Руслан Форостяк.
По его словам, один из пассажиров аэробуса А320 долго находился в туалете. После него в кабинке нашли подозрительную сумку.
Экипаж решил сесть в ближайшем аэропорту и приземлился в Одессе. Самолет обследуют кинологи.
Как позднее сообщил «Интерфакс», взрывных устройств на борту самолета найдено не было. Рейс авиакомпании Pegasus Airlines вылетел из Одессы в Стамбул.
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