Каждый шестой работающий россиянин оказался за чертой бедности

Каждый шестой работник в России (16,8% трудоспособного населения) не в состоянии обеспечить себя и свою семью, приводят «Ведомости» данные бюллетеня аналитического центра при правительстве «Работающие бедные в России и за рубежом».

По состоянию на апрель 2017 года, по данным Росстата, зарплату ниже прожиточного минимума получали примерно 2 млн россиян или 7,3% от числа работающих. Если же помимо зарплаты учесть и остальные доходы, а также то, что эти доходы тратятся и на членов семьи, то количество работающих бедных по состоянию на 2016 год составит около 12,1 млн человек или 16,8%.

Главным образом это работающие люди с детьми, при этом зарплата родителей не превышает двух прожиточных минимумов, если детей двое, и 1,5 прожиточного минимума, если ребенок один, сообщила директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.

По ее словам, около 60% всех бедных находятся в трудоспособном возрасте, из них 90% работают.