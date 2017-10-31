Пригожин опроверг планы купить «Фонтанку» и «Деловой Петербург»

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ связывают с петербургской «фабрикой троллей» и ЧВК Вагнера, не планирует приобретать «Фонтанку» и «Деловой Петербург». Об этом он заявил РИА Новости.

«Таких планов у меня нет», — сказал агентству Пригожин.

Оба издания публиковали материалы о «фабрике интернет-троллей», сотрудники которой оставляют прокремлевские комментарии в соцсетях, а также о ЧВК Вагнера, участники которой выступают наемниками в сирийском конфликте.

Ранее сегодня «Новая газета в Петербурге» сообщила о планах Пригожина приобрести оба издания.

Тем временем, как сообщил источник «Медузы», «Национальная медиа группа» Юрия Ковальчука начала переговоры о покупке издания «Деловой Петербург». Об этом было объявлено на общем собрании сотрудников редакции.