Путин разрешил приставам задерживать алиментщиков без полиции

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий судебным приставам задерживать неплательщиков алиментов без участия полиции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее судебные приставы вынуждены были обращаться в полицию, чтобы добиться привода неплательщика алиментов, что снижало эффективность работы по взысканию долгов. В соответствии с изменениями, которые новый закон вносит в Кодекс об административных правонарушениях, судебные приставы получают полномочия по административному задержанию лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Напомним, в России неуплата алиментов на содержание детей или нетрудоспособных родителей согласно КоАП карается административным арестом на срок до 15 суток или штрафом размером до 20 тысяч рублей. Повторное нарушение может стать причиной уголовного преследования и наказания в виде лишения свободы сроком до года.