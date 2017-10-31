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31 октября 2017, 15:01
Верховный суд Госдума

Верховный суд РФ подготовил закон об уголовном проступке

Пленум Верховного Суда Российской Федерации
Пленум Верховного Суда Российской Федерации
Фото: vsrf.ru

Верховный суд России разработал поправки в УК, которые вводят понятие уголовного проступка. Документ будет внесен в Госдуму, постановил на сегодняшнем заседании пленум ВС, передает ТАСС.

Уголовным проступком предлагается считать преступления небольшой тяжести, за которые в Уголовном кодексе не предусмотрено лишение свободы.

К таким преступлениям, как сообщил зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов, относятся более 80 составов УК. В 2016 году по ним были осуждены 40 тысяч человек.

Законопроект предполагает, что совершеннолетний гражданин, впервые совершивший уголовный проступок, «освобождается судом от уголовной ответственности с применением одной из мер уголовно-правового характера».

Кроме того предлагается разрешать судьям освобождать от уголовной ответственности и за преступление средней тяжести с применением «мер уголовно-правового характера», если обвиняемый возместил ущерб.

К мерам уголовно-правового характера предлагается отнести обязательные работы на срок от 30 до 240 часов и исправительные работы на срок от одного месяца до одного года.

Срок давности за уголовный проступок предлагается установить в 1 год, а условно-досрочное освобождение можно будет применять после отбытия четверти срока наказания.

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