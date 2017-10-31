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31 октября 2017, 13:52
Арктика Канада Климат Земли, атмосферные явления климатология

На Баффиновой Земле из-подо льда вышли мхи возрастом более 40 тысяч лет

Баффинова Земля
Баффинова Земля
Mike Beauregard/Flickr

На острове Баффинова Земля в Канадском арктическом архипелаге ученые обнаружили остатки древних мхов, которые оказались под слоем ледника не менее сорока тысяч лет назад. Теперь из-за таяния льда они вновь очутились на поверхности.

Об этом открытии сообщила группа ученых во главе с Гиффордом Миллером (Gifford Miller) из Университета Колорадо в Боулдере на ежегодной конференции Американского геологического общества в Сиэтле. Чтобы проследить хронологию роста и уменьшения ледникового покрова на острове Миллер и его коллеги отыскивали остатки древних мхов, которые росли по краям ледника. Радиоуглеродное датирование позволяет определить, когда в этих мхах в последний раз происходил фотосинтез.

Команда ученых обнаружила мхи и другие растительные остатки 370 различных возрастов. Эти возрасты отражают периоды, когда лед распространялся по острову и погребал под собой растения. Каждый из таких периодов дает группу близких по возрасту образцов. Одна большая группа относится к оледенению, случившемуся около 3700 лет назад, другая – около 900 лет назад, самая молодая – к так называемому Малому ледниковому периоду около 1450 года.

Но в нескольких точках острова удалось найти остатки растений, в которых уже не было изотопа углерода-14, используемого для датировки. Поскольку период его полураспада составляет около 5730 лет, для его полного исчезновения требовалось примерно 45 – 50 тысяч лет, следовательно образцы имеют такой возраст или даже старше. Судя по всему, они отражают холодный период от 40 000 до 115 000 лет назад, обнаруженный по данным ледовых кернов из соседней Гренландии.

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