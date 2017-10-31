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31 октября 2017, 11:24
астрономия жизнь вне Земли

Обнаружены еще 20 потенциально пригодных для жизни миров

NASA/Ames/JPL-Caltech

Анализ данных, собранных космическим телескопом «Кеплер», позволил ученым взять на заметку еще 20 звезд, у которых вероятно есть планеты, пригодные для возникновения жизни.

К таким системам относятся те, что содержат звезду, близкую по параметрам к Солнцу. Время обращения планет вокруг этих звезд разное. Самая быстрая совершает один оборот за 18 земных дней, самая медленная – за 395. Экзопланету с 395-дневным годом руководитель исследовательской группы «Кеплера» Джефф Кафлин (Jeff Coughlin). Эта планета получила условное обозначение KOI-7923.01. Ее размер равен 97 % от размера Земли, правда, средняя температура на ней немного ниже, чем на Земле. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, планета KOI-7923.01 расположена дальше от своей звезды, чем Земля от Солнца. Во-вторых, ее звезда несколько слабее Солнца. Тем не менее, температура там вполне достаточна для существования воды в жидком виде, что считается важным критерием возможного появления жизни. «Если вам нужно было выбрать кандидатуру, куда отправить космический корабль, это неплохой вариант», – говорит Кофлин об этой планете.

Пока 20 намеченных планетных систем носят лишь ранг кандидатов. Они были обнаружены «Кеплером» до того, как в 2013 году из-за поломки перестала функционировать его система ориентации, поэтому подтвердить наличие планет повторными наблюдениями оказалось невозможно. Сейчас найденные «Кеплером» планеты-кандидаты проверяются при помощи наземных телескопов и телескопа Хаббла. На начало октября 2017 года из числа находок «Кеплера» подтверждение получили уже 3671 планет в 2751 планетной системе.

Список новых кандидатов в планеты ученые опубликовали на сайте препринтов arXiv.org.

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