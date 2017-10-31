Советник Пучдемона подтвердил его отъезд в Бельгию

Бельгийский адвокат Поль Бекерт заявил, что бывший глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон находится в Бельгии. Он также утверждает, что назначен советником Пучдемона, пишет Le Soir.

Бекерт сообщил, что разговаривал с Пучдемоном во второй половине дня 30 октября, и каталонский лидер находился на территории Бельгии.

Однако Бекерт не сообщил, встречался ли с Пучдемоном лично и находится ли он в Брюсселе, сообщает RTBF. Адвокат отказался рассказать, консультировал ли он каталонского лидера по вопросу получения убежища в Бельгии, но рассказал, что его клиент находится в «надежном месте».

Пол Бекерт обладает 30-летним опытом в области экстрадиции и предоставления убежища. Ранее он защищал четырех баскских сепаратистов.

Некоторые испанские СМИ сообщают, что Карлес Пучдемон сделает во вторник днем заявление. Точное время и место неизвестно.

30 октября западные СМИ сообщили, что глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон мог покинуть Испанию и уехать в Бельгию.

Эта информация появилась после сообщения о том, что генеральный прокурор Испании обратился в суд по делу о мятеже отстраненного от власти главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и еще 20 каталонских лидеров.