Пучдемон сообщил о принятии плана действий по мирному движению к независимости

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что власти региона использовали все возможности для налаживания диалога с Мадридом, однако, осознав невозможность безконфликтного разрешения ситуации, вынуждены были провозгласить независимость. Об этом сообщает телеканал «324».

31 октября на пресс-конференции в Брюсселе Карлес Пучдемон сообщил, что правительство Каталонии примет любые результаты досрочных выборов 21 декабря. Он заявил, что если ЕС поддержит силовые действия Мадрида, это будет означать крах европейских идеалов. Пучдемон заявил, что власти Испании обязаны считаться с волеизъявлением народа Каталонии, в том числе выборами руководства автономии.

Ранее сообщалось, что правительство Каталонии во главе с Пучдемоном может попросить убежища в Бельгии. Однако он заявил, что не собирается этого делать, так как считает свой статус главы региона законным.

«Я намерен как законный глава Каталонии говорить с Европой и миром о том, что происходит в Каталонии. Действия Мадрида мотивированы стремлением не к правосудию, а к мести», — отметил Пучдемон.