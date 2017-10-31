Эксперты КГИ назвали регионы «повышенной напряженности»

Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина представил индекс социально-экономической и политической напряженности в регионах по состоянию на 1 июля 2017 года. В желтую зону риска попали 13 территорий.

Эксперты КГИ Николай Петров, Александр Кынев и Алексей Титков рассчитывали риски, исходя из анализа трех параметров: социально-экономического, политического и фактору гражданской активности.

В докладе сказано, что риски в первом полугодии 2017 года складываются из сочетания факторов политики и низовой активности граждан.

В желтую зону из-за темпов экономического спада вошли Дагестан, Чувашия, Алтайский край, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Ростовская, Самарская, Тверская и Челябинская области, Москва и республика Коми.

Эксперты отметили замедление роста этого фактора, но, по их мнению, задолженность бюджета и динамика инвестиций характерны для примерно половины регионов России.