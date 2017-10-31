31 октября 2017, 19:58
Госдуму заинтересовали исследования блокчейна и села
Фракции и комитеты Госдумы подготовили список предложений для проведения исследований по заказу нижней палаты парламента в 2018 году.
В список, как пишет РБК, попала 31 тема, в том числе исследование способов «нормативно-правового регулирования применения технологии блокчейн на финансовом рынке России с учетом мирового опыта». Также депутатов заинтересовало исследование казачества, развития села, банковского законодательства, профориентации молодежи.
Комитет по регламенту закажет соцопросы об отношении россиян к работе Госдумы.
Список обсуждался на заседании совета по формированию программы научно-экспертной и исследовательской работы Думы.
Окончательную программу исследований утвердит регламентный комитет нижней палаты.
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