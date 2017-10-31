Медведев распорядился сделать платными два участка трассы Москва – Санкт-Петербург

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о взимании платы за проезд на двух участках трассы М-11. Документ опубликован на сайте правительства.

Речь идет об участках на трассе протяженностью с 208-го по 258-й километры в Тверской области и с 334-го по 543-й километры в Новгородской области. В пояснительной записке указано, что собранные средства пойдут на финансирование работ по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог. В документе крайним сроком взимания платы указан июль 2110 года.

В конце августа правительство на 90 лет сделало платными два участка трассы М-4 «Дон».