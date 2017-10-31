Глава «Женского диалога» решила баллотироваться в президенты

Глава партии «Женский диалог» Елена Семерикова заявила, что намерена баллотироваться в президенты России, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее о желании побороться за президентское кресло заявили журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон. Кроме того, СМИ со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщили, что петербургский политик Оксана Дмитриева может быть выдвинута в качестве кандидата в президенты от «Партии Роста».

Семерикова уточнила: «Мы ведем консультации на эту тему, решение примем на съезде, который проведем в конце года». По ее мнению, Собчак и Гордон не представят должным образом российское женское движение.

При этом лидер «Женского диалога» подчеркнула, что солидарна с политикой действующего российского лидера Владимира Путина, поэтому в случае своего выдвижения будет использовать участие в кампании для агитации за Путина.

Как уточняет «Коммерсантъ», партия «Женский диалог» является партнерской организацией партии «Единая Россия».