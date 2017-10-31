В штабе Собчак объяснили уход Ситникова ее личным решением

Уход одного из руководителей избирательного штаба Ксении Собчак Алексея Ситникова и всей его команды – следствие решения самой Собчак, заявил в эфире «Коммерсантъ FM» политтехнолог Виталий Шкляров, который отвечает в штабе за онлайн-направление.

Шкляров отметил: «Это решение Ксении Анатольевны было — главного человека штаба. Какая там точно причина, я думаю, все-таки лучше адресовать вопрос ей. Но это было в любом случае ее решение — она сказала, что он больше с нами не работает».

Ранее Ситников заявил, что покинул штаб Собчак из-за проблем с финансированием и решением организационных вопросов.

В ответ на это Шкляров отметил: «Вопрос денег всегда в избирательной кампании стоит остро, особенно в избирательных кампаниях оппозиционных кандидатов. Мы же не шутили, когда говорили, что нам на самом деле нужны деньги, что мы их ищем. У нас нет денег на избирательную кампанию, мы их ищем постоянно».

При этом политтехнолог делает из этого вывод: «Денег нет, проверки обещают — вот, пожалуйста, доказательство, что никакой не кремлевский проект».

«Это простой нормальный рабочий процесс, когда люди, как и в любой компании, нанимают сотрудников, увольняют сотрудников. Это хороший сигнал, что мы очень избирательно подходим к команде, правда выбираем лучших. Есть какие-то хорошие люди, но, как только появляются лучшие люди, значит, они уступают место. И, опять же, указывающий на то, что Ксения Анатольевна спонтанно приняла решение», – резюмирует Шкляров.