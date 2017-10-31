Bloomberg назвал производителя «Кириешек» долларовым миллиардером

Владелец производителя снеков «КДВ групп» (бренды «Кириешки», «Бабкины семечки», «Чипсоны») Денис Штенгелов стал долларовым миллиардером. Как утверждают эксперты Bloomberg, расширить и серьезно укрепить дело ему помогла рецессия в России.

В основанной в 1997 году «КДВ групп» сейчас работают 11 фабрик, производящих более 350 наименований снеков под 20 брендами. Продукцию компании экспортируют в Белоруссию и Азербайджан.

В 2016 году «КДВ групп» заняла второе место по продажам в России, уступив первенство Mondelez по продажам сладких снеков и компании Frito-Lay — в категории закусок с пряностями.

По данным агентства Bloomberg, выручка компании с 2013 году увеличилась с 43 млрд рублей до 95 млрд рублей. «КДВ групп» занимает 117-е место в рейтинге «РБК 500», в который входят крупнейшие компании России.

Начав с продажи сырых семечек, Штангелов перешел на производство кондитерских изделий. В 2008 году он купил производителя чипсов и сухариков «Бриджтаун Фудс», а в 2009-м — компанию «Сибирский берег». В 2012 году Денис Штангелов запустил розничную продуктовую сеть «Ярче» и фитнес-клубы «Кенгуру».