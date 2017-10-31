СМИ сообщили о расколе в предвыборном штабе Собчак

Предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая объявила о намерении баллотироваться в президенты России, в полном составе покинула группа политтехнолога Алексея Ситникова, сообщил «Коммерсанту» один из сотрудников штаба.

Источник издания заявил: «Сегодня утром штаб пустой, Ситников увел с собой почти две трети всех сотрудников штаба. Просто тихо ушли и все».

Комментарии Ситникова и Собчак в данной связи не поступали. Причина ухода политтехнолога не сообщается.

Как отмечает «Коммерсантъ», Ситников в 1996 году работал в штабе Бориса Ельцина, а также был консультантом Юлии Тимошенко. Участникам предвыборной кампании Собчак политтехнолога представили как руководителя «оффлайн-направления»: в его обязанности вошла организация работа штабов на местах, взаимодействие с волонтерами, организация сбора подписей.