Алексей Ситников рассказал о причинах ухода из штаба Собчак

Политтехнолог Алексей Ситников объяснил свой уход из штаба Ксении Собчак тем, что не получил ответов на ряд организационных вопросов. Об этом он заявил РИА Новости.

Он подчеркнул, что не видит в своем уходе какой-то трагедии, и заявил о своем праве сказать «нет», когда это необходимо.

«Мне нужно за это все взять ответственность, чтобы создавать все это, мне нужно много ответов личных, начиная от того, согласен я с какими-то фразами, которые сказаны; я должен быть согласен с организацией работы, я должен понимать, что мы пойдем до конца… очень много вопросов», — заявил Ситников. Он также добавил, что ему пришлось нести ответственность за 30 человек.

Политтехнолог отказался уточнить, на какие вопросы он не получил ответов, отметив, что это «внутренняя, конфиденциальная информация кампании».

Ранее 31 октября стало известно об уходе Алексея Ситникова и его команды из предвыборного штаба Ксении Собчак. Ее представитель Ксения Чудинова заявила, что ни о каком расколе среди сторонников телеведущей речи быть не может.