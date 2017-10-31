Сын главы МВД Украины Арсена Авакова задержан по подозрению в мошенничестве

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали сегодня Александра Авакова — сына министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Об этом сообщила в фейсбуке журналист Наталья Седлецкая.

Она опубликовала снимки задержания Авакова-младшего и рассказала, что его уже доставили в здание НАБУ. Затем, по словам журналистки, его отвезут в суд для избрания меры пресечения.

По данным «112 Украина», сегодня сотрудники НАБУ провели обыски в рамках расследования закупки рюкзаков для МВД в конце 2014 — начале 2015 года. В рамках дела и был задержан Александр Аваков.

В то же время в пресс-службе МВД заявили, что «Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается политической, а не юридической деятельностью, что является недопустимым и требует немедленной коррекции».

Как сообщает пресс-служба НАБУ, всего по делу были задержаны три человека — «бывший заместитель министра внутренних дел Украины, представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и еще одно частное лицо».

Также был проведен ряд обысков. Задержанные подозреваются в растрате более 14 млн гривен (30,4 млн рублей).