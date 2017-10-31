31 октября 2017, 20:30
Российская подлодка обстреляла ракетами боевиков в провинции Дейр-эз-Зор
Подлодка «Великий Новгород» выпустила три ракеты «Калибр» по позициям боевиков запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Минобороны РФ.
Подлодка произвела запуск крылатых ракет в восточной части Средиземного моря. Ракеты были выпущены из подводного положения.
В результате, по данным Минобороны, в районе населенного пункта Абу-Кемаль были уничтожены пункты управления, склад боеприпасов, скопление боевиков и бронетехники.
Видео пуска ракет появилось на странице Минобороны РФ в Facebook.
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