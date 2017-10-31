Российская подлодка обстреляла ракетами боевиков в провинции Дейр-эз-Зор

Подлодка «Великий Новгород» выпустила три ракеты «Калибр» по позициям боевиков запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Минобороны РФ.

Подлодка произвела запуск крылатых ракет в восточной части Средиземного моря. Ракеты были выпущены из подводного положения.

В результате, по данным Минобороны, в районе населенного пункта Абу-Кемаль были уничтожены пункты управления, склад боеприпасов, скопление боевиков и бронетехники.

Видео пуска ракет появилось на странице Минобороны РФ в Facebook.