Тиллерсон призвал сенат не ограничивать военную силу против террористов

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон призвал сенат разрешить администрации Дональда Трампа неограниченно применять силу против террористов. Об этом сообщает ABC.

Тиллерсон вместе с министром обороны Джеймсом Мэттисом выступили в комитете по иностранным делам сената. Речь шла о возможном пересмотре контртеррористических законов, принятых после 11 сентября 2001 года.

Мэттис и Тиллерсон предостерегли сенаторов от введения ограничений для использования американских вооруженных сил. По мнению обоих, это позволит противникам «захватить инициативу».

«Как и в ситуации с нынешнем разрешением, администрации понадобится иметь обязательное разрешение использовать военную силу против врага, который не уважает границы и не ограничивает себя их соблюдением», — отметил госсекретарь (цитата РИА Новости).

При этом Тиллерсон отметил, что президент Дональд Трамп не имеет разрешения конгресса атаковать Северную Корею, однако Конституция США дает ему такое право в определенных обстоятельствах, когда гражданам США и национальным интересам угрожает опасность.