31 октября 2017, 11:51
Турчинов обвинил Россию в смерти Амины Окуевой
Смерть Амины Окуевой — жены командира батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева — произошла по вине России, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Его слова приводит сайт ведомства.
«Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны», — заявил секретарь СНБО.
«Для каждого патриота Украины она стала родной сестрой. И враг должен ответить за убийство нашей сестры», — добавил Турчинов.
Накануне машина, в которой ехали Осмаев и Окуева, была обстреляна в Киевской области. В результате Осмаев получил ранение, а Окуева скончалась.
В 2012 году Осмаев обвинялся в подготовке покушения на президента России Владимира Путина.
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