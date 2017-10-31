Турчинов обвинил Россию в смерти Амины Окуевой

Смерть Амины Окуевой — жены командира батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева — произошла по вине России, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Его слова приводит сайт ведомства.

«Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны», — заявил секретарь СНБО.

«Для каждого патриота Украины она стала родной сестрой. И враг должен ответить за убийство нашей сестры», — добавил Турчинов.

Накануне машина, в которой ехали Осмаев и Окуева, была обстреляна в Киевской области. В результате Осмаев получил ранение, а Окуева скончалась.

В 2012 году Осмаев обвинялся в подготовке покушения на президента России Владимира Путина.