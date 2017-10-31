Общественница Ирина Волынец решила участвовать в президентских выборах

Общественница из Казани, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец намерена участвовать в президентских выборах. Об этом она сообщила RT.

По словам Волынец, вначале она попробует свои силы в праймериз Народной партии, которые состоятся в конце ноября. По итогам этого внутрипартийного голосования будут выбраны три кандидата для участия в выборах.

«Даже если я не выиграю в праймериз, то все равно буду выдвигаться в президенты», — объявила Волынец.

Она добавила, что поддерживает «действующий политический курс президента», однако считает, что «недостаточно внимания уделяется внутренней политике в таких вопросах как социальное обеспечение незащищенных категорий граждан, недостаточно регламентирована адресная поддержка малоимущих семей, матерей-одиночек, инвалидов и всех тех, кому такая поддержка необходима уже сегодня».

Накануне о выдвижении заявила журналистка Екатерина Гордон.

До этого о намерении участвовать в выборах сообщила телеведущая Ксения Собчак.