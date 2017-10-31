В КНДР отвергли причастность к атакам вируса WannaCry

В Северной Корее считают беспочвенными обвинения в том, что хакеры этой страны стоят за атакой вируса-вымогателя WannaCry, которая прошла в мае. Об этом заявил официальный представитель Ассоциации Северной Кореи и Европы (North's Korea-Europe Association), пишет британская The Daily Telegraph.

Ранее о том, что за атакой стоят северокорейские хакеры, заявили в «Лаборатории Касперского». К такому же выводу пришли и британские власти.

«Действия правительства Соединенного Королевства, упрямо связывающего КНДР с кибератаками, нельзя истолковать никаким другим образом, кроме как коварную попытку увеличить недоверие по отношению к КНДР в международном сообществе», — заявил представитель ассоциации.

Из-за хакерской атаки пострадали 48 больниц в Великобритании. Всего атака затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах мира, включая Россию, где хакеры блокировали компьютеры РЖД, «Мегафона», других компаний.