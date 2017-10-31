Google признал законным присутствие RT на YouTube

Российская сеть RT и все другие финансируемые государством СМИ не нарушают стандартные правила YouTube. Об этом говорится в докладе (.pdf) корпорации Google, которая владеет YouTube.

«Наше расследование не обнаружило каких-либо признаков манипулирования платформой YouTube или нарушения внутренней политики; RT и все остальные СМИ, спонсируемые государством, по-прежнему подчиняются нашим стандартным правилам», — говорится в докладе.

Ранее американские власти обязали RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Телекомпания пока этого не сделала. В случае ограничений работы RT в США в Кремле обещают ответные меры по отношению к американским СМИ.