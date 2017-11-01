Срок домашнего ареста Ампелонского продлили до 7 февраля

Басманный суд Москвы продлил домашний арест пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому, обвиняемому в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил и продлил срок домашнего ареста в отношении Ампелонского до 7 февраля», — сообщила она.

Его подельникам Борису Едидину и Александру Весельчакову суд также продлил домашний арест до 7 февраля.

По делу о мошенничестве также проходит генеральный директор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева. Она находится под подпиской о невыезде и сотрудничает со следствием.

Звягинцева дала показания на фигурантов дела, которых подозревают в создании фиктивных мест работы с последующим присвоением оплаты труда несуществующих сотрудников.