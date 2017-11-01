Москалькова нашла основания для дела по жалобе гея из Чечни

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о наличии оснований для возбуждения уголовного дела о пытках в Чечне по заявлению Максима Лапунова. ее слова приводит ТАСС.

Как пояснила Москалькова, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено.

«Поставлены вопросы о том, чтобы найти тех свидетелей, на которых указывает Лапунов, и которых, я думаю, в результате недостаточной активности следователя пока не нашли», — заявила омбудсмен.

«На мой взгляд, имеются все основания для возбуждения уголовного дела и предоставления Максиму Лапунову государственной защиты», — добавила она.