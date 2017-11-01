Биткойн дошел до ценового рекорда в 6,5 тысяч долларов

Самая распространенная криптовалюта – биткоин – вопреки скептическим прогнозам аналитиков продолжает расти в цене: всего лишь 29 октября ее курс превысил 6 тыс. долларов, а уже сегодня поставлен новый рекорд, пишут «Ведомости».

По данным CoinMarketCap на 13:00 мск, самая дорогая в мире криптовалюта стоила немногим более 6,5 тыс. долларов – то есть ее стоимость перешагнула очередную «психологическую отметку».

На разных криптовалютных биржах биткоин сегодня торгуется по-разному: в 12:50 мск его курс на Bitfinex составлял 6525 долларов за штуку, на OKCoin – 6,6 тыс. долларов, на Poloniex – 6520 долларов.

Пятитысячную отметку биткоин преодолел в сентябре. В течение нынешнего года его курс вырос на 440%, что вызвало серьезные разногласия в оценках экспертов: одни считают, что криптовалюты – это пузырь и финансовая пирамида, другие верят в стабильность этого сегмента финансового рынка и рекомендуют инвестировать в биткоины и его «братьев».

«Это мошенничество хуже, чем тюльпанная лихорадка», – заявил генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон на конференции для инвесторов, предрекая, что скоро криптовалютный пузырь лопнет. Он также пригрозил увольнением любому из своих трейдеров, который будет пойман на сделках с биткоинами, противоречащих правилам компании.

Следующие психологические отметки курса биткоина – 7 тыс. долларов и 10 тыс. долларов. Аналитики утверждают, что как только первая будет пройдена, вторую криптовалюта преодолеет достаточно быстро.