01 ноября 2017, 10:51
Россия закрыла границу Крыма с Украиной
Российская сторона временно закрыла границу между Крымом и Украиной. Пограничные переходы закрыты как для автотранспорта, так и для пешеходов, сообщает «Интерфакс».
Как заявило управление ФСБ по Крыму, граница закрыта «по техническим причинам».
Между тем Госпогранслужба Украины сообщила, что российские пограничники перестали пропускать автомобили и пешеходов через границу в Крыму еще в ночь на 1 октября. «Причины таких действий неизвестны», — сообщается на сайте ведомства.
Отметим, ранее глава компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов сообщил о повреждении сразу двух газопроводов на территории полуострова. Он допустил, что это могла быть диверсия, так как повреждения были внешними и механическими.
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