Россия закрыла границу Крыма с Украиной

Российская сторона временно закрыла границу между Крымом и Украиной. Пограничные переходы закрыты как для автотранспорта, так и для пешеходов, сообщает «Интерфакс».

Как заявило управление ФСБ по Крыму, граница закрыта «по техническим причинам».

Между тем Госпогранслужба Украины сообщила, что российские пограничники перестали пропускать автомобили и пешеходов через границу в Крыму еще в ночь на 1 октября. «Причины таких действий неизвестны», — сообщается на сайте ведомства.

Отметим, ранее глава компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов сообщил о повреждении сразу двух газопроводов на территории полуострова. Он допустил, что это могла быть диверсия, так как повреждения были внешними и механическими.