Обвиняемому экс-чиновнику Роскомнадзора предложили место с окладом в полмиллиона рублей

Российская коммерческая компания предложила экс-руководителю правового управления Роскомнадзора Борису Едидину должность с окладом 450 тысяч рублей. Об этом сообщил его адвокат Артур Большаков на заседании Басманного суда, пишет РБК.

Он предъявил судье письмо из ООО «Эффективные бизнес-ресурсы» с предложением о трудоустройстве и описанием условий работы.

«Мне поступило предложение о работе, достаточно высокооплачиваемой, за счет которой я могу содержать семью и погашать ипотечный кредит. Платеж по ипотеке составляет порядка 100 тыс. рублей в месяц. Работа позволит мне отчислять налоговые платежи в пользу нашего государства», — сказал Едидин

Суд на заседании рассматривал вопрос о продлении домашнего ареста Едидину, а также пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому и главе аппарата службы Александру Весельчакову.

Все они обвиняются в мошенничестве на сумму около 20 млн рублей. Следователи предполагают, что они фиктивно трудоустраивали сотрудников ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). Зарплату «мертвых душ» получали обвиняемые.