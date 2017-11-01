ФБК назвал «фигней» рассказ Пономарева о фильме про «Димона»

Руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров опроверг заявление бывшего депутата Ильи Пономарева о том, что материалы к фильму-расследованию «Он вам не Димон» были получены от генерала ФСБ Олега Феоктистова.

«Это абсолютный бред. Это слова человека, который вообще не понимает, как делаются расследования, Илья Пономарев не только не читал и не смотрел наше расследование, он никогда в жизни не делал никаких расследований. Потому что если кто-нибудь еще раз откроет фильм или расследование, он увидит все доказательства, сможет пройти по цепочке от компании к компании и получить все те же самые документы в реестрах и других публичных источниках», — заявил Албуров в интервью телеканалу «Дождь».

Изложенную Пономаревым версию происхождения материалов, использованных в фильме, он безапелляционно назвал «фигней», которую, по его мнению, экс-депутат «сам придумал».

Напомним, Пономарев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал предположение о том, что Феоктистов был уволен из ФСБ именно за передачу оппозиционному политику Алексею Навальному информации для расследования о главе правительства РФ Дмитрии Медведеве. Бывший депутат также предположил, что генерал мог «слить» данные в рамках «борьбы кланов» за премьерское кресло. На вопрос об основаниях для этих гипотез Пономарев ответил, что у него «информация от Москвы», согласно которой «именно Феоктистов был оператором».