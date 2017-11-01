Пономарев рассказал о передаче генералом ФСБ данных для фильма «Он нам не Димон»

Экс-депутат Илья Пономарев рассказал, что использованные Фондом борьбы с коррупцией материалы в фильме «Он нам не Димон» передал бывший генерал ФСБ Олег Феоктистов. Об этом Пономарев рассказал в эфире «Эха Москвы».

«Феоктистов был уволен 1 марта из ФСБ, скорее всего, за передачу Навальному информации к ролику "Он вам не Димон", и за тот скандал, который за этим последовал со стороны Дмитрия Медведева», — считает Пономарев.

По словам экс-депутата, ему эту информацию передал источник из Москвы. Он отметил, что на месте Навального при подобном предложении «наверное, поступил бы так же».

«Если мочить своих противникав, то какая разница, кто тебе поднес патроны? В данном случае поднесла патроны эта башня Кремля, на следующий день либеральная башня принесет патроны, чтобы стрелять в ту сторону, какая разница?» — сказал бывший депутат.

«Происходит заранее нейтрализация возможных претендентов. Это был эпизод этой борьбы. Это было прямое нарушение договоренностей, которые существовали между Путиным и Медведевым о том, что Медведева не трогают. Был скандал в узких кругах. Про этот скандал я знаю», — добавил он.

Кроме того, Пономарев утверждает, что Медведев действительно предъявил доказательства причастности Феоктистова к передаче данных.