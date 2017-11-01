Володин рассказал о базовых ценностях России и высшей миссии власти

В ходе заседания XXI Всемирного русского народного собора (ВРНС) спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал семью, веру, сплоченность, справедливость и Родину базовыми ценностями россиян. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он призвал научиться ценить и оберегать их. Володин подчеркнул, что общественный раскол может стать почвой для деятельности революционных маргиналов и разрушить устои государственности.

Спикер Госдумы также отметил, что, по его мнению, высшей миссией власти является поиск удовлетворяющих всех слои общества компромиссов, не дожидаясь серьезных проблем.

Исходя из этого, Володин предположил, что устойчивое эволюционное развития крайне важно для России.

«Без уважения к традициям мы забудем свою историю и культуру, а без демократии — не сможем успешно выполнять задачи развития и укрепления страны», — заявил Володин.