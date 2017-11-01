В список самых влиятельных женщин попали две россиянки

В рейтинге самых влиятельных женщин мира, составленном американским журналом Forbes, оказались две россиянки – глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина (49-е место) и главный редактор телеканала RT и информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян (52-е место). В среднем степень их влияния «Форбс» оценил примерно на уровне певицы Бейонсе (у нее 50-е место).

Пальму первенства эксперты журнала присудили канцлеру Германии Ангеле Меркель, на второе место они поставили премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, а замыкает тройку лидеров жена основателя корпорации Misrosoft Билла Гейтса – бизнесвумен и филантроп Мелинда Гейтс.

Главу Международного валютного фонда Кристин Лагард Forbes поставил на восьмое место, а Ее Величество королеву Великобритании Елизавету II – на 26-е.

Экс-госсекретарь и бывшая соперница Дональда Трампа на выборах президента США Хиллари Клинтон удостоилась лишь 63-го места, тогда как дочь главы государства и его советник Иванка Трамп добралась до 19-й строчки. Чуть более влиятельна, по мнению аналитиков журнала, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини: ей присудили 17-е место.