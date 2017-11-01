«Крымгазсети» восстановили газопроводы после аварий возле Алушты
Последствия аварий на линии газопроводов на юге Крыма, неподалеку от Алушты, ликвидированы специалистами компании «Крымгазсети», передает ТАСС со ссылкой на ее руководителя Сергея Тарасова.
По его словам, «аварийно-восстановительные работы на газопроводах закончены, пуск газа на котельных и населению начался в 16:55 по московскому времени».
Тарасов заверил, что в ближайшее время «Крымгазсети» восстановят газоснабжение домов максимального числа абонентов – тех, кто вечером будет дома (потому что перед подачей газа необходимо проверить исправность оборудования). «Всех абонентов, которых нет дома сегодня, будем "запускать" завтра», – успокоил потребителей глава компании.
В общей сложности, аварии оставили без газа около 3 тысяч человек. Пострадало две линии газопровода, а также произошло обрушение опоры ЛЭП в том же районе. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, местные власти рассматривают несколько версий случившегося – в том числе и вероятность диверсии.