Гордон ответила на предвыборные вопросы о Крыме и Ленине

Российская журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, которая вслед за телеведущей Ксенией Собчак анонсировала свое выдвижение кандидатом в президенты РФ, высказалась по двум ключевым вопросам, ранее затронутым ее «конкуренткой», – о правовом статусе Крыма и возможном захоронении тела Ленина.

В видеообращении, которое Гордон разместила на персональном сайте, говорится, что потенциальная кандидатка в главы государства однозначно считает Крым российским. «Крым — наш. И не точка, а восклицательный знак. Все остальное — досужий треп», — безапелляционно заявила Екатерина, намекнув таким образом на скандальное мнение Собчак об «украинском Крыме».

По поводу «обитателя» Мавзолея Гордон высказалась не менее брутально: она считает, что тело Владимира Ильича Ленина следует убрать с Красной площади, а как с ним поступить потом, должны решать родные.

«Останки с Красной площади нужно убрать, это первобытная дикость. А вот кремировать или закапывать в землю — пусть решают родственники», — заявила журналистка.

Напомним, сегодня стало известно, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключает возможности проведения референдума по вопросу захоронения тела «вождя революции». Дискуссия о судьбе мумифицированного трупа Ленина ведется уже много лет, но в нынешнем году актуализировалась в связи со столетним юбилеем Октябрьской революции.

Сакраментальный вопрос затронула и Ксения Собчак, пообещавшая в случае победы на президентских выборах первым же указом убрать тело Ильича из Мавзолея.