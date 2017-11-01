Семья погибшего на Новом Арбате сотрудника ДПС рассказала о компенсации

Родные погибшего на Новом Арбате инспектора ГИБДД Сергея Грачева рассказали «Московскому комсомольцу» о полученной от МВД и ФСБ компенсации и трехкомнатной квартире в новостройке.

МВД выделило семье инспектора почти два миллиона рублей, а ФСБ — четыре миллиона. Вдове Грачева и его двум детям была назначена пенсия до достижения совершеннолетия и выделена квартира.

«Мы остались довольны. Помимо солидной компенсации мне и супругу назначили пожизненную пенсию по потере кормильца. Все выплаты уже получаем», — сообщила изданию мать Сергея Грачева.

25 сентября СМИ сообщили, что инспектор Грачев погиб во время дежурства. Он вышел на разделительную полосу Нового Арбата, так как ждал проезда спецмашины. Он был сбит водителем другой машины, который его не заметил. По неофициальной информации, это был прапорщик ФСБ. От полученных травм Грачев скончался на месте.