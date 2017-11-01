Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах

The Hollywood Reporter разместил колонку стороннего автора Анны Хантер с обвинением в адрес Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах.

Хантер утверждает, что актер приставал к ней на съемках фильма «Смерть коммивояжера» 1985 года выпуска. На тот момент Хантер было 17 лет, и она работала ассистентом продюсера. По словам женщины, Хоффман открыто флиртовал с ней, хватал ее за ягодицы и вел разговоры о сексе.

Сам Хоффман так прокомментировал эту колонку изданию: «Я очень уважаю женщин и испытываю ужасные чувства из-за того, что она могла оказаться в некомфортной ситуации по причине каких-то действий, которые я мог совершить. Я сожалею». Он не подтвердил факт домогательств.