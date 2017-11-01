01 ноября 2017, 15:35
Во Владимирской области решили делать фото участников акций протеста
Начальник штаба кандидата оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков на своей странице в Twitter опубликовал поступившее в его распоряжение письмо Департамента образования Владимирской области.
В нем отделам образования региона рекомендуется фотографировать участников протестных санкций и публиковать снимки в открытом доступе на сайте jesuismaidan.com.
Директор департамента образования Владимирской области Елена Запруднова в письме потребовала ежеквартально составлять и подавать отчет об исполнении рекомендаций.
Охренеть просто pic.twitter.com/7b3uXpczL3— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 1 ноября 2017 г.
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