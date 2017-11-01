Во Владимирской области решили делать фото участников акций протеста

Начальник штаба кандидата оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков на своей странице в Twitter опубликовал поступившее в его распоряжение письмо Департамента образования Владимирской области.

В нем отделам образования региона рекомендуется фотографировать участников протестных санкций и публиковать снимки в открытом доступе на сайте jesuismaidan.com.

Директор департамента образования Владимирской области Елена Запруднова в письме потребовала ежеквартально составлять и подавать отчет об исполнении рекомендаций.