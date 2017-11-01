Куратор Рублевки от ФСБ арестован за взятку в 10 млн рублей

Сотрудник ФСБ РФ Дмитрий Колесников, курировавший Одинцовский район Подмосковья, арестован по подозрению в получении взятки. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на собственный источник.

Собеседник издания утверждает, что Колесников был известен как специалист по решению проблем с предпринимателями. К нему в 2013 году обратился руководитель фирмы, в отношении которой из-за долга размером 72 млн рублей одинцовский отдел ФСБ проводил проверки. Колесников пообещал решить проблему, но за свою помощь запросил 10 млн рублей.

При получении денег офицер ФСБ был задержан и обвинен в соучастии в получении взятки в особо крупном размере. Суд решил отправить его под арест.